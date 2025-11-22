Haberler

Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Firari Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 23 yıl hapis cezası bulunan Ş.Y. adlı firari, devriye ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, dün şüpheli hareketlerde bulunduğu değerlendirilen bir kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapmak istedi. Yapılan sorguda Ş.Y. adlı şüphelinin, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan toplam 23 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Ş.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
