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Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Firari Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapmaktan Aranan Firari Yakalandı
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Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Çetin Ö. narkotik polisleri tarafından yakalandı. Yapılan baskında kaçmaya çalışan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Çetin Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'nde olduğunu tespit eden narkotik polisleri adrese baskın yaptı.

Baskın sırasında kaçmaya çalışan Çetin Ö. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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