Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticari yapan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticari yapan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Narkotik polisi tarafından yapılan saha çalışmalarında, Y.B. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Savcılık kararıyla da ikamet ettiği evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 268 gram toz esrar maddesi ve suçtan kazanıldığı iddia edilen 2 bin 440 lira para ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Y.B., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa, Haberler

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