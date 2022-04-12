Uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl hapis

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verildi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, Erdinç E. isimli şahsı takibe aldı. Operasyon neticesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından maddeye el konulurken, şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdinç E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 yıl 6 ay hapis cezası

'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklanan Erdinç A.'nın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda tutuklu sanık ve avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Erdinç A., uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığını ancak satışını yapmadığını söyleyerek tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına kanaat getirerek 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezası verdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa