Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticaret yapmaktan yargılan sanık; 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklu sanık O.Ö.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmadığı, alkol kullandığını ve alkol tedavisi gördüğünü belirten O.Ö., mahkemeden beraatini talep etti. Yapılan duruşma sonunda mahkeme heyeti O.Ö.'nün uyuşturucu ticareti yaptığının sabit olduğuna hükmederek; 12 yıl 6 ay hapis cezasına ve 125 bin lira para cezasına hükmederek, tutukluluğunun devamına karar verdi. - KAYSERİ