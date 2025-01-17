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Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

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Samsun'da jandarma ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan H.A. tutuklandı. Aramalarda 35 gram methamfetamin, sentetik ecza hapları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmanın takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarmanın takibi sonucu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde 3 kişinin ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisini alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şahısların adresrlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 35 gram methamfetamin maddesi, 8 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassa terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 515 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı. 2 kişi ifadesi alınıp serbest bırakılırken, H.A."uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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