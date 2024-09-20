Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Erzincan'da evinde esrar ve Hint keneviri ele geçirilen bir kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada; Ö.K. isimli şahsın evinde 260 gram kubar esrar ve 19 adet kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Ö.K. isimli şahıs sevk edildiği adliyede "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN