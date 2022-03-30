Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı adli makamlar tarafından tutuklandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı adli makamlar tarafından tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta Devlet Hastanesi çalışanı Y.B. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde sakladığı ve bu uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde bilgi aldı.

Fiziki ve teknik takipler neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şahsın ikametinde yapılan aramada net ağırlığı 30.10 gram olan kubar esrar maddesi, 224.53 gram sentetik cannabinoid (bonzai) maddesi, 2.32 gram sentetik Cannabinoid maddesi, sentetik Cannabinoid madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet 50 ml. kimyasal sıvı madde, 21 adet Gabaset 600 mg kullanımı izne tabi hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan Y.B. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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