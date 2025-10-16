Haberler

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan H.Ö. isimli şahıs, polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli şahıslara yönelik yürütülen çalışmada uyuşturucu madde satışı yapan 1 kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri, Şüpheli H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik ihbar ve tespit üzerine yapılan çalışmada; Polis, şüpheli şahsı uyuşturucu madde satışı yaparken suçüstü yakaladı.

Savcılık kararı ile H.Ö.'nün aracında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette parçalı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
