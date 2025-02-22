İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Sarıkamış'ta Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Sarıkamış'ta Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.D., düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Sarıkamış'ta hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cesası bulunan 1 kişi polisin düzenlendiği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, hakkında TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ) suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.D. (31) bir işyerinde olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda K.D. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Genç kadının sarf ettiği cümleyi duyan eşi bıçağı saplamaya başlamış
img

Çığlıkları okulu inletti! Müdür dahi manzaraya dayanamadı
img

Beklentilerini duyunca şaşıracaksınız! Arda'nın yeni takımı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.