Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs İskenderun'da Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 17 yıl hapis cezası bulunan B.Y. yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama suçundan hakkında adli makamlarca verilen 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Y. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen B.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa