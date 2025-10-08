Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Bursa'da Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aranan şahıs operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.'nün (27) saklandığı yeri tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı. UYAP üzerinden aranma kaydı bulunan ve toplamda 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA