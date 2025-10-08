Haberler

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Bursa'da Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle aranan B.Ö. (27), jandarma operasyonuyla yakalandı. Hakkında 16 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö.'nün (27) saklandığı yeri tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı. UYAP üzerinden aranma kaydı bulunan ve toplamda 16 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
