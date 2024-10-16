Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 7 ay ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri şehrin asayişi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, dün 03.00 sıralarında şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 7 ay ile aranan K.B. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR