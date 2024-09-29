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Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs 15 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs 15 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Afyonkarahisar'daUyuşturucu ticareti yapmaktan 15 yıl hapis cezası ile aranan D.G. isimli kadın jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde D.G., isimli kadının uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakaladı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk

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