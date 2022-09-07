Uyuşturucu ticareti yapan muhtar tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan muhtarın yerine kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan muhtarın yerine kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Yaylatepe kırsal Mahalle Muhtarı Salih T., 2011 yılında uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. O dönemde muhtar olmayan ve tutuksuz yargılanan Salih T., önceki gün mahkeme tarafından tutuklandı. Muhtar cezaevine gönderilirken yerine ise kaymakamlık tarafından görevlendirme yapıldı. - ŞANLIURFA