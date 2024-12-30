Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Kahramanmaraş'ta Yakalandı
Kahramanmaraş'ta, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu madde ticarinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlileri uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli hükümlüyü yakaladı.
Adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa