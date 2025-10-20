Uyuşturucu Ticareti Yapan Firari Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve cezaevinden firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ve yaklaşık 20 önce cezaevinden firar ettiği tespit edilen M.G.'nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonrası şahıs kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR