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Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıdı.

Tokat'ta uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıdı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Zile İlçesi Amasya yolu 4. kilometresinde Jandarma ekiplerince yapılan önleme araması esnasında 28 gram Metamfetamin, 11 gr Kannabinoid/Bonzai uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Tokat 3. Sayfa Haberler

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