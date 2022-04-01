Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler

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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.K. ve F.K. adliyeye sevk edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.K. ve F.K. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları takip sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen İ.K. ve F.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar üzerinde yapılan arama sonucu 15.44 gram metamfetamin, 6.63 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslar gerekli işlemlerin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Adıyaman, Hisarcık, 3. Sayfa, Haberler

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