Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve çeşitli miktarda malzeme ile yakalanan 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 11 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3 bin 243 adet ecstasy hap, 553 gram esrar maddesi ile satışa hazır vaziyette metamfetamin, eroin, skunk ve sentetik eczalar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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