Uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs tutuklandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahıs tutuklandı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yapılan saha çalışmalarında uyuşturucu madde sevki yapabileceği şüphesi bulunan bir araç durduruldu. Araç içerisinde zulalanmış şekilde 111,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan B.B.G. ile V.T.G. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. V.T.G. isimli şahıs adli kontrolle serbest bırakılırken, B.B.G. isimli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. - ADIYAMAN