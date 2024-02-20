Uyuşturucu ticareti yapan 1 şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da jandarma tarafından uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesinde jandarma tarafından M.Ç.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 500 gram bonzai, 93 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet dedektör, 1 adet sigara sarma makinesi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.