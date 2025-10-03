Uyuşturucu Ticareti Suçundan Tutuklu Sanık Tahliye Edildi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, M.Ü.'nün aracında 4 Nisan tarihinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kannabinoid ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin TL nakit para ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Ü. tutuklandı.

Olayın ardından M.Ü. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık M.Ü., uyuşturucu ticareti yapmadığını belirterek, uyuşturucu satmadığını, yalnızca kullanıcı olduğunu söyledi.

Uyuşturucu maddeleri sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiden temin ettiğini belirten M.Ü., bu kişinin İstanbul'da ikamet ettiğini ifade ederek, "Yaklaşık 6 aydır cezaevindeyim. Hiçbir şekilde uyuşturucu satışı yapmadım. Ben sadece kullanıcıyım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, M.Ü.'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU