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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Kaçan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Kaçan Hükümlü Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.L., polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.L. (33), polisin takibi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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