Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hapis Ceza Alan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü şahsı yakaladı.

Yapılan saha ve istihbari çalışmalar sonucunda, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.S. isimli şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE