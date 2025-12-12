Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde ticareti suçundan hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde G.O.K., isimli şahsın 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan 14 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR