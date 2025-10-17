Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde A.İ.Ç., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR