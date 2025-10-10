Haberler

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti nedeniyle 8 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan A.Ö. polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.Ö., isimli şahsın uyuşturucu ticareti 8 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
