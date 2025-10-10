Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde A.Ö., isimli şahsın uyuşturucu ticareti 8 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR