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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Isparta'da, 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti suçlusu emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 18 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. İstihbarat, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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