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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından Ortahisar'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan arama kapsamında JASAT ve Asayiş timleri tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahıs yakalanarak Beşikdüzü Cezaevi'ne teslim edildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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