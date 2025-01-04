Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı
Samsun'da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan R.İ. polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ. yakalandı. Gözaltına alınan R.İ. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa