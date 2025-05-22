Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs İznik'te Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, " Uyuşturucu Ticareti" suçundan uzun süredir aranan ve hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu yerini tespit ettikleri zanlı, kaçmaya çalıştığı sırada yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından üzerindeki uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan İ.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlı, cezaevine teslim edildi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ile mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - BURSA