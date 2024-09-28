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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te, 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te "Uyuşturucu Ticareti Yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs JASAT ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nurdağı ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti gaziantep JASAT

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