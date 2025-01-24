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Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Aksaray'da Yakalandı
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Aksaray'da uyuşturucu ticareti suçundan 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.V.G. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranması olan hakkında 27 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.V.G. isimli şahsın Aksaray merkezde bir ikamette saklandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şahsın saklandığı ikamete tespit eden jandarma ekipleri kısa süreli teknik ve fiziksel takip sonucu ikamete düzenlediği operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan uyuşturucu taciri sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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