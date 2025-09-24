Haberler

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Adana'da Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Adana'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bekçiler, uyuşturucu madde ticareti suçundan 24 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda cezası tespit edilen T.K., gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Adana'da bekçilerin şüphelenip durdurduğu şahsın 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde devriye görevini icra ettiği sırada durumundan şüphelendiği T.K.'yı (28) durdurdu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ve 16 bin 660 TL para cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, bekçiler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Hatay'da köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma

Köylü çocuklara su veren askerlere soruşturma! Gerekçe dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli: Askeri seçenek de dahil İsrail'e karşı sert bir ültimatom vermenin zamanı geldi

"Türk milletinin sabrı taştı, sert bir karşılığın zamanı gelmiştir"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.