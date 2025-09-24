Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Şahıs Adana'da Yakalandı

Adana'da bekçilerin şüphelenip durdurduğu şahsın 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, Sümer Mahallesi Baraj Caddesi'nde devriye görevini icra ettiği sırada durumundan şüphelendiği T.K.'yı (28) durdurdu. Şahsın yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 24 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ve 16 bin 660 TL para cezasıyla arandığı belirlendi.

Hükümlü, bekçiler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA