Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Metin D. İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Metin D., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Metin D., cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Metin D. yakalandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesinde devriye atan jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan Metin D.'yi (59) kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Metin D., adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Metin D., cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa