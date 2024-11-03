Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 20 yıl hapis cezasıyla aranan Ali Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik polisleri söz konusu şüpheliyi saklandığı bir evde yaptığı operasyonla yakaladı.

Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA