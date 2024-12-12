Üye Girişi
Haberler
Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını MSB de doğruladı

 Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan Aranan Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.G., koltuk değnekleri ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan koltuk değnekli firari, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Eminağa Caddesi üzerinde hareketlerinden şüphelendikleri koltuk değnekli A.G. isimli şahsı durdurdu. Ekipler, yaptığı sorguda A.G.'nin uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Yapılan üst aramasında 17,42 gram uyuşturucu ve 0.59 gram esrar ele geçirilen A.G., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz"
img

Menajeri Galatasaray kampına gitti
img

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.