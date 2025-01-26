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Uyuşturucu Ticareti Suçundan 18 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan 18 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmaktan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Y.Y. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şahıs, Nurdağı ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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