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Uyuşturucu Ticareti Suçundan 12 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Suçundan 12 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı
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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 6 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılan İ.A., Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay 27 gün hapis cezasına çarptırılan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı (37) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen İ.A. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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