Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan şahıs yakalandı

Muş'ta jandarma, uyuşturucu ticareti suçundan aranan H.A.'yı düzenlediği operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti. H.A., 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan bir sanık.

Muş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, H.A. isimli şahsın Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasının kararı doğrultusunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs, düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Jandarma ekiplerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
