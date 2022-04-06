Uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı

Burdur'da uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Burdur'da ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehre uyuşturucu getireceği öğrenilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin Bucak-Antalya karayolu üzerinde durdurulan araçlarında yapılan aramada 6 gram eroin, 4 adet uyuşturucu hap ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Burdur, 3. Sayfa, Haberler

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