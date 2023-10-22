- Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı yöntem pes dedirtti

SİVAS - Sivas'ta uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi Jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Uyuşturucu madde tacirlerinin saklamak için kullandıkları yöntem pes dedirtti.

Sivas'ta uyuşturucu madde ticaretine geçit verilmiyor. Bu çerçevede Sivas İl Jandarma Komutanlığı Koyulhisar ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde takip edilen hafif ticari araç durduruldu. Durdurulan araçta uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın sigorta kutusuna ve araç içerisinde bulunan ampüle gizlenmiş şekilde 3 adet enjektör, 54 gram Eroin, 10 gram metamfetamin, 2 adet alüminyum folyo, 20 Euro ve 6 bin 508 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan B.T., U.D. ve B.A gözaltına alındı.