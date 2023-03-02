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Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu tacirlerine jandarma baskını: 2 gözaltı

Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Yapılan araştırmada 2 şahsın kimliğini ve adreslerini belirleyen jandarma istihbarat ekipleri, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte H.M. ve F.Z. isimli 2 şahsı takibe aldı. 1 hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 gram metamfetamin, 8 adet suboxone hap, 1 adet kılıç ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray 3. Sayfa Haberler

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