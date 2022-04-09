Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ilkbahar operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ilkbahar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çorlu İlçe Emniyet Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 'İlkbahar' adı verilen operasyonda İlçeye bağlı Hıdırağa Mahallesinde bir eve operasyon gerçekleştirildi. Özel hareket polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 kilo 200 bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken operasyonda aynı aileden 1'i çocuk olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, İlkbahar, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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