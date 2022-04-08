Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik ilkbahar operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çorlu İlçe Emniyet Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. 'İlkbahar' adı verilen operasyonda İlçeye bağlı Hıdırağa Mahallesinde bir eve operasyon gerçekleştirildi. Özel hareket polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, 2 kilo 200 bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken operasyonda aynı aileden 1'i çocuk olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.