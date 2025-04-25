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Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Operasyon: 15 Tutuklama

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Mersin Erdemli'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi tutuklandı. Ekipler, 20 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek çok miktarda uyuşturucu madde ve suç aletleri ele geçirdi.

Uyuşturucu tacirlerine çifte operasyon: 15 tutuklama

Mersin Erdemli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı çifte operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı

MERSİN - Mersin Erdemli'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı çifte operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında ilçede uyuşturucu madde temin edip satanların da aralarında olduğu bir çok şüpheli belirlendi. Şüphelilerin bulunduğu ve kullandığı 20 adrese şafak vakti jandarma ve polis tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 125 bin TL nakit para, çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde, hassas teraziler, tabancalar ve çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Emniyet ve Jandarma da ifadesi tamamlanan şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartı ile bir şüpheli ise ifadesi sonrasında serbest kaldı.

Polis ve jandarmanın savcılık koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmasını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM VARLI - 3.Sayfa
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