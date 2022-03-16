Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiye ceza yağdı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2019 Nisan ayında tutuklanan A.Y. (41) ile tutuksuz olan M.K.Ş. (32) ve S.A. (24) adlı kadın hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen tutuklu sanık A.Y. mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak, tutukluluk süresi göz önünde bulundurup tahliyesine karar verildi. Tutuksuz sanıklar M.K.Ş ile S.A. adlı kadın ise 4 yıl 2'şer ay hapis ve 8 bin 320'şer lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa