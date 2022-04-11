Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı - Haberler

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Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan bir binadaki iki dairede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarla uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve uyuşturucu paketlemek için kullanılan eldivenler ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalanırken, 4 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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