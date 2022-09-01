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Uyuşturucu tacirleri, kovalamaca sonucu yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Uyuşturucu tacirleri, kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirmek isteyen zehir tacirlerinin sevkiyatı, narkotik ekiplerine takıldı.

Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu getirmek isteyen zehir tacirlerinin sevkiyatı, narkotik ekiplerine takıldı. Yaşanan kovalamaca sonucu 2 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu sokacağı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri, operasyonla 34 EFF 542 plakalı aracı durdurmaya çalıştı. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücü, Muğla Bulvarı istikametine kaçtı. Araç ve içerisinde bulunan 2 şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu Muğla yolunda yakalandı. Yapılan aramalarda bir çoğu kaçarken dökülmüş vaziyette 180 metamfetamin maddesi ele geçirildi. Kıskıvrak yakalanan E.K ile M.C. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken bayan şüpheli M.C. adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Aydın 3. Sayfa Haberler

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